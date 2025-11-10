Samanyoluhaber.com - Moskova





Söz konusu uçağın tamamen Rus komponentleriyle yapılan versiyonunun testlerinin sona ermek üzere olduğu ve kısa süre içinde Rus havayolu şirketlerine teslimatlarına başlanacağı belirtiliyor.





Moskova ve Yeni Delhi arasında imzalanan anlaşmaya göre, sivil SJ-100 uçakları Hindistan'da Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi tarafından üretilecek. Yetkililer, SJ-100'ün geçen yüzyıldan bu yana Hindistan'da üretilecek ilk yolcu uçağı olacağını ifade etti.





Küresel Havacılık Pazarında Bir İlk





Bu anlaşma, küresel havacılık endüstrisi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor. Zira bugüne kadar Batılı ülkelerle iş birliği yapmadan tamamen bağımsız sivil yolcu uçağı geliştirme ve üretme kapasitesi çok az ülkede bulunuyor. Bu alanda ABD ve Avrupa uzun süredir baskın bir konumda.





Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara rağmen, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve potansiyeli kullanarak sivil havacılık endüstrisini bağımsız hale getirmeyi hedefliyor.





Bu kapsamda, tamamen Rus komponentleriyle üretilen SJ-100'ün seri üretimine yakında geçilmesi, onu MS-21 ve İl-114-300 gibi diğer yerli uçak projelerinin takip etmesi planlanıyor.





Hindistanlı HAL ile yapılan bu anlaşma, Rusya'nın "bağımsız" havacılık çözümlerine olan küresel talebin arttığına dair bir işaret olarak görülüyor.





Değişen küresel dengelerle birlikte, Batılı tedarik zincirlerine bağımlı olmayan uçaklara olan ilginin artabileceği ve Rusya'nın bu pazarda önemli bir pay kapabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Söz konusu pazarın hacminin her geçen yıl büyüyeceği öngörülüyor.