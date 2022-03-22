Samanyolu Haber /Spor / Rus takımarlı resmen ihraç edildi /22 Mart 2022 19:35

Rus takımarlı resmen ihraç edildi

Rusya yönetiminin Ukray'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Rusya'ya spor alanında da uygulanan yaptırımlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

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Rusya'ya yönelik Ukrayna saldırısı nedeniyle spor alanında da uygulanan yaptırımlara yenilere eklenirken, bir yaptırım kararının da resmiyet kazandığı aktarıldı.

EuroLeague yönetimi, Rus basketbol kulüplerini Avrupa Kupaları'ndan resmen ihraç etti.

Yapılan açıklamada Rus ekiplerinin THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği belirtildi.

Bununla birlikte Rus Takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayıldı.

THY Avrupa Ligi'nde oluşan güncel puan durumunda Anadolu Efes 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer aldı.
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