Samanyolu Haber /Dünya / Rus turistler zirve yaptı /24 Ağustos 2024 15:05

Rus turistler zirve yaptı

2024’ün ilk 7 ayında Türkiye’ye 33 milyon turist geldi. 3.6 milyon kişi ile Ruslar ilk sırada yer aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yıla göre yüzde 8.27 oranında artarak 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı.

Bu dönemde yurt dışı ikametli Türk vatandaşları da eklendiğinde, toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

Rusya birinci sırada, Almanya ikinci!

2024 yılının ilk yedi ayında Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülke, 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu oldu.

Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

Türkiye’nin turizm sektöründeki bu yükseliş, özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin artışıyla dikkat çekiyor.
2024 yılı, Türkiye’nin turizmdeki potansiyelini ve cazibesini bir kez daha ortaya koyarken, yılın kalan aylarında da bu trendin devam etmesi bekleniyor.
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