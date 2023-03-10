Samanyolu Haber /Gündem / Rus uçağına saldırıda Polonya'ya suçlama /10 Mart 2023 12:34

Rus uçağına saldırıda Polonya'ya suçlama

Minsk yönetimi Rus uçağına saldırıda Polonya istihbaratının parmağının olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MİNSK 

Belarus Güvenlik Komitesi'nden (KGB) bir operasyon görevlisi, geçtiğimiz günlerde Machulishchi havaalanında Rus A-50 stratejik gözlem uçağına düzenlenen saldırıya Polonya istihbarat servislerinin dahil olduğunu duyurdu.

Belarus 1 TV kanalının haberine göre, saldırıya karışan bir kaç kişi, saldırının ardından Polonya’ya kaçtı ve şu anda halen bu ülke topraklarında bulunuyor.

İstihbaratın elde ettiği verilerde bu kişilerin, Belarus Cumhuriyeti topraklarında imha silahlarının, insansız hava araçlarının teslimini organize ettikleri, sabotaj saldırısı için saldırganların ülke girişini sağlamak ve saldırı sonrası bu kişilerin tahliyesi için yollar hazırlamakta yer aldıkları iddia edildi.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi yetkilisi ayrıca bir Ukrayna vatandaşının sabotaj zanlısı Nikolai Shvets için tahliye kanalının düzenlenmesine dahil olduğunu söyledi. Ona göre, Stolin'deki akrabalarını ziyaret etme bahanesiyle Belarus’a geldi. Kaynak, "Shvets'i devlet sınırını yasa dışı bir şekilde geçerek tahliye etmeye yönelik ilk planın başarısız olmasının ardından, Shvets acilen Polonya'ya geri götürüldü" dedi.

7 Mart'ta Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Machulishchi havaalanında sabotaj girişimine karışan bir kişinin ülkede gözaltına alındığını duyurdu. Bilişim Teknolojileri uzmanı olan kişinin 2014 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından işe alındığını belirtti. Ona göre tutuklunun Rus ve Ukrayna pasaportları var. Politikacı, Rus uçağını imha etme operasyonunun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile birlikte Kiev'de geliştirildiğini vurguladı.
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