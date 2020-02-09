Samanyolu Haber /Dünya / Rus uçağında 96 kişi ölümden döndü /09 Şubat 2020 14:56

Rus uçağında 96 kişi ölümden döndü

Rusya'da UTair firmasına ait Boeing marka bir yolcu uçağı iniş takımlarındaki sorun nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. 96 kişiyi taşıyan uçakta yaralanan yok.

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Rusya’da 96 kişiyi taşıyan Boeing marka bir uçak sert iniş yaptı. Uçağın iniş sırasında kuyruğunun yere vurduğu açıklandı. Kazada yaralanan olmadı.

UTair şirketine ait uçağın başkent Moskova’dan kalktığı, 1500 kilometre uzaktaki Usinsk kentindeki havalimanına geldiğinde ise iniş takımlarındaki sorun nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı açıklandı. 

Rus haber ajanslarının acil yardım görevlilerine dayandırdığı haberlere göre, yolcuların ve mürettebatın tümü uçaktan güvenli bir biçimde tahliye edildi. 
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