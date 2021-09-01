Samanyolu Haber /Dünya / Rus uçakları ilk kez Türkiye destekli grupları vurdu /01 Eylül 2021 19:12

Rus uçakları ilk kez Türkiye destekli grupları vurdu

Rus savaş uçaklarının, Türkiye’nin işgali altında bulunan Suriye’nin Afrin kentindeki Şerawa kasabasında bulunan Türkiye destekli Feyleq El-Şam grubuna ait bir askerî üssü hedef aldığı bildirildi.

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Rudaw’a konuşan Afrin'den yerel bir kaynak, Rus savaş uçaklarının 31 ağustos günü Afrin’nin Şerawa kasabasına bağlı İska köyünde bulunan Feyleq El-Şam üssünü bombaladığını belirtti.

Söz konusu kaynak, askeri üssüne beş roket fırlatıldığını, bombardıman nedeniyle yaralılar olduğunu da söyledi.Rûdaw’a ulaşan görüntülerde de İska köyündeki bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de dün, TSK ve Türkiye destekli grupların kontrolünde olan Afrin bölgesine düzenlenen Rus hava saldırılarının ilk olduğunu duyurmuştu.

SOHR'a göre, hava saldırısında beş Feyleq El-Şam üyesi yaralandı.
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