Rus uçakları ilk kez Türkiye destekli grupları vurdu

Rudaw’a konuşan Afrin'den yerel bir kaynak, Rus savaş uçaklarının 31 ağustos günü Afrin’nin Şerawa kasabasına bağlı İska köyünde bulunan Feyleq El-Şam üssünü bombaladığını belirtti.







Söz konusu kaynak, askeri üssüne beş roket fırlatıldığını, bombardıman nedeniyle yaralılar olduğunu da söyledi.Rûdaw’a ulaşan görüntülerde de İska köyündeki bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de dün, TSK ve Türkiye destekli grupların kontrolünde olan Afrin bölgesine düzenlenen Rus hava saldırılarının ilk olduğunu duyurmuştu.





SOHR'a göre, hava saldırısında beş Feyleq El-Şam üyesi yaralandı.