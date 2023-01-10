Rus Ural petrolü dünya fiyatlarının yarısından daha ucuza düştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Uluslararası piyasalarda brent ham petrol 78,57 $/varil seviyesinden işlem görürken, St. Petersburg Emtia ve Hammadde Borsası'nda Ural tipi petrolün fiyatı yüzde 8'den fazla değer kaybederek 42,48 dolara geriledi.





Dolayısı ise Rus Ural petrolünün varil fiyatı yaşanan son gelişmelerden sonra Brent Petrolün yarı fiyatına düştü.





Bloomberg’in haberine göre St. Petersburg Emtia ve Hammadde Borsası'ndaki işlem sırasında Ural tipi petrolün varil fiyatı yüzde 8'den fazla değer kaybederek 42,48 dolara geriledi.





Bloomberg'in Argus ajansı verilerine dayandırdığı habere göre, yılın başından bu yana Ural petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düştü. Baltık Denizi'ndeki Primorsk limanından sevk edilen ham petrolün varili 37,8 dolardan satılıyor.





Uluslararası piyasalarda ise brent ham petrol aynı gün 78,57 $/varil seviyesinden işlem gördü.





Uzmanları, yaşanan fiyat düşüşünde kilit faktörün, AB'nin Rus petrolünün açık denizlerden taşınmasına yönelik 5 Aralık 2022'de yürürlüğe koyduğu ambargosunun bir sonucu olarak Rusya'nın Avrupa pazarını kaybetmesi olarak açıklıyor. Aynı zamanda AB'nin kabul ettiği, Rus petrolü için varil başına 60$’lık tavan fiyat uygulaması da bu duruma etki etti.





Bloomberg, Rusya'nın bu kadar düşük bir fiyat seviyesine nasıl tepki verebileceğini tahmin etmekten kaçınıyor ancak uzmanlar, Ural Petrolünde yaşanan çok keskin fiyat düşüşünün Rusya'yı üretimde bir azalma ile yanıt vermeye zorlayabileceği görüşünde hem fikir.





Öte yandan, ana petrol boru hattı (MNP) Doğu Sibirya - Pasifik Okyanusu üzerinden doğrudan Çin'e veya daha fazla tanker teslimatı için Kozmino limanına tedarik edilen Rus ESPO (ESPO) petrolü, fiyat tavanının biraz üzerinde işlem görmeye devam ediyor.