Samanyolu Haber /Gündem / Rus Ural petrolü dünya fiyatlarının yarısından daha ucuza düştü /10 Ocak 2023 14:17

Rus Ural petrolü dünya fiyatlarının yarısından daha ucuza düştü

Rus Ural petrolünün varil fiyatı geriledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Uluslararası piyasalarda brent ham petrol 78,57 $/varil seviyesinden işlem görürken, St. Petersburg Emtia ve Hammadde Borsası'nda Ural tipi petrolün fiyatı yüzde 8'den fazla değer kaybederek 42,48 dolara geriledi.

Dolayısı ise Rus Ural petrolünün varil fiyatı yaşanan son gelişmelerden sonra Brent Petrolün yarı fiyatına düştü.

Bloomberg’in haberine göre St. Petersburg Emtia ve Hammadde Borsası'ndaki işlem sırasında Ural tipi petrolün varil fiyatı yüzde 8'den fazla değer kaybederek 42,48 dolara geriledi.

Bloomberg'in Argus ajansı verilerine dayandırdığı habere göre, yılın başından bu yana Ural petrol fiyatı yaklaşık yüzde 10 düştü. Baltık Denizi'ndeki Primorsk limanından sevk edilen ham petrolün varili 37,8 dolardan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda ise brent ham petrol aynı gün 78,57 $/varil seviyesinden işlem gördü.

Uzmanları, yaşanan fiyat düşüşünde kilit faktörün, AB'nin Rus petrolünün açık denizlerden taşınmasına yönelik 5 Aralık 2022'de yürürlüğe koyduğu ambargosunun bir sonucu olarak Rusya'nın Avrupa pazarını kaybetmesi olarak açıklıyor. Aynı zamanda AB'nin kabul ettiği, Rus petrolü için varil başına 60$’lık tavan fiyat uygulaması da bu duruma etki etti.

Bloomberg, Rusya'nın bu kadar düşük bir fiyat seviyesine nasıl tepki verebileceğini tahmin etmekten kaçınıyor ancak uzmanlar, Ural Petrolünde yaşanan çok keskin fiyat düşüşünün Rusya'yı üretimde bir azalma ile yanıt vermeye zorlayabileceği görüşünde hem fikir.

Öte yandan, ana petrol boru hattı (MNP) Doğu Sibirya - Pasifik Okyanusu üzerinden doğrudan Çin'e veya daha fazla tanker teslimatı için Kozmino limanına tedarik edilen Rus ESPO (ESPO) petrolü, fiyat tavanının biraz üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus Ural petrolü dünya fiyatlarının yarısından daha... Sonraki Haber >>

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

[Harun Tokak ] Keşke Bilselerdi

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:32