Rus üslerine saldıran dronlar Rusya içinde mi hazırlandı?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya'da yayın yapan "Voyna s Feykami" (Sahte Haberlerle Savaş) adlı kanal, Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği FPV drone saldırılarında kullanılan araçların, büyük olasılıkla Rusya sınırları içinde hazırlandığını öne sürdü.





Kanal, Ukraynalı yetkililerin sosyal medyada paylaştığı drone montaj görüntülerini inceleyerek, söz konusu hazırlıkların Tataristan Çelyabinsk'teki bir depoda yapıldığını iddia etti.





Deponun Konumu ve Kanıtlar





Araştırmada, Çelyabinsk'teki Sverdlovsk Traktı 28A adresindeki bir deponun, paylaşılan fotoğraflardaki özelliklerle birebir eşleştiği belirtildi. Kanal, depodaki vinç sistemi, pencere şekilleri, kapı perdesi ve hatta Ukraynalıların üzerini boyadığı duvar yazılarının bile fotoğraflarla uyumlu olduğunu aktardı.





Ayrıca, söz konusu deponun aylık 350 bin rubleye kiraya verildiğine dair ilanların da bulunduğu ifade edildi. Rus kanalı, FPV drone'ların parçalar halinde Kazakistan'dan Çelyabinsk'e getirilerek bu depoda monte edildiği ihtimali üzerinde durdu. Çelyabinsk’in Kazakistan sınırına yakın konumu, bu iddiayı destekler nitelikte.





İddiaların ardından Rus yetkililerin, söz konusu depo da dahil olmak üzere bölgedeki şüpheli lojistik noktalarını incelemeye alacağı belirtiliyor.





Ukrayna'nın Rus topraklarında bu tür operasyonel hazırlıklar yapıp yapmadığı sorusu, savaşın "gölge cephesinde" yeni gerilimlere yol açabilir. Bu iddialar doğrulanırsa, Ukrayna'nın Rusya içindeki lojistik ağları kullanarak stratejik saldırılar düzenlediği teyit edilmiş olacak.





Ne olmuştu?





Dün Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın farklı bölgelerinde konuşlu stratejik bombardıman uçaklarını hedef alan kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü duyurmuştu.





Operasyon kapsamında, Murmansk Oblastı'ndaki "Olenya" hava üssü ve İrkutsk Oblastı'ndaki "Belaya" askeri üssüne eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. Ukraynalı kaynaklar, bu saldırılarda Rus bombardıman uçaklarının imha edildiğini iddia eden görüntüler yayınladı.





Saldırıya uğrayan Olenya hava üssü, Rusya'nın kuzeybatısında NATO sınırına yakın konumuyla nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. İrkutsk'taki Belaya üssü ise Tu-22M3 süpersonik bombardıman uçaklarının bulunduğu Sibirya'daki önemli bir askeri tesis olarak biliniyor. Bu üslerin, Rusya'nın uzun menzilli havadan saldırı kabiliyetinde kritik rol oynadığı belirtiliyor.