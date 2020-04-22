Samanyolu Haber /Sağlık / Rus uzman virüsü yorumladı /22 Nisan 2020 23:40

Rus uzman virüsü yorumladı

Kırım Federal Üniversitesi'nden virolog Vladimir Oberemok, koronavirüs pandemisinin dünya nüfusunun büyük bölümü hastalığı geçirinceye kadar durmayacağını belirtti.

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Vladimir Oberemok, koronavirüs salgınının dünya nüfusunun büyük bölümü hastalığı geçirinceye kadar durmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Yaza doğru hastalıkta bir azalma olacaktır zira koronavirüs güneş ışığından korkuyor. Buna uygun olarak hastalığın nesnelerden geçişi azalacak, sadece insandan insana bulaşacak. Bununla birlikte, sadece dünya nüfusunun büyük bölümü virüsle temas ettiğinde gerçekten rahat bir nefes alacağız. Teorik olarak, hastalığı geçiren kişiler orta vadede bu koronavirüse karşı direnç kazanacak ve kolektif bağışıklık oluşacak."

Virüsün insandan insana geçince zayıfladığını, tehlikesinin azaldığını ve hastalığın ağırlığının kişinin bağışıklığına bağlı olduğunu kaydeden Oberemok, "Bağışıklık, doğru beslenme, yeterli sıvı, D vitamini gibi vitaminler tüketilerek, temiz hava ve güneş ışığı ile güçlendirilebilir. Bunların hepsi basit şeyler ancak işe yarıyorlar" diye ekledi.
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