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Dış ve Savunma Politikaları Konseyi (SVOP) Onursal Başkanı Sergey Karaganov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlangıcında nükleer caydırıcılığı aktif olarak devreye sokmamasının büyük bir hata olduğunu belirtti.



Karaganov, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik saldırgan tutumunun ancak bu şekilde frenlenebileceğini savundu. Karaganoğlu, "Avrupalılara, Rusya'yı daha fazla provoke etmeleri halinde nükleer silahlarla karşılık verileceğini açıkça belirtmeliydik" dedi.



Karaganov, "Operasyona nükleer caydırıcılık olmadan başlamak hataydı. Nükleer silah kullanmak elbette son çare olmalı çünkü bu tabunun kırılması tüm insanlığı tehdit eder. Ancak sürekli olarak saldırganlık kaynağı olan Avrupa ülkelerine yönelik nükleer tehditte bulunmalıydık" ifadelerini kullandı. Rus uzman, bu yaklaşımın Batı'nın provokasyonlarını sınırlayabileceğini savundu.



İngiltere'nin Savaş Hazırlıkları ve Nükleer Tartışmalar



Karaganov'un açıklamaları, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Rusya tehdidine" karşı savaş hazırlığı moduna geçtikleri yönündeki son açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi. Starmer, ülkesinin savunma sektörünü savaş temposunda modernize etme planlarını duyurmuştu.



Bu gelişmelerin ardından emekli İngiliz Albay Richard Kemp'in "İngiltere'nin Ukrayna'ya nükleer silah geliştirme konusunda yardım etmesi gerektiği" yönündeki tartışmalı önerisi, gerilimi daha da artırdı.



Karaganov'un analizine göre, Rusya'nın başlangıçtaki "kendini kısıtlama" politikası, Batı'nın askeri desteğinin artmasına zemin hazırladı. Uzman, özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı daha saldırgan bir tutum benimsemesinde bu stratejik hatanın etkili olduğunu vurguladı.



Karaganov'un bu çıkışı, Rusya'nın nükleer doktrininde olası bir revizyon ihtimalini gündeme getirirken, uluslararası toplumda nükleer silahların kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.