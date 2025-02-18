Samanyolu Haber /Dünya / Rus ve ABD heyetleri ne konuşacak? /18 Şubat 2025 13:00

Rus ve ABD heyetleri ne konuşacak?

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li yetkililerle gerçekleştirecekleri görüşmeler için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaştı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Uşakov, Rus heyetinin müzakerelere ciddi bir yaklaşımla geldiğini belirtti. Uşakov, heyetin temel amacının Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rus heyet, Riyad Havalimanı’nda Suudi yetkililer tarafından karşılandı.
Görüşmelerin, Rusya-ABD ilişkilerinin geleceği, bölgesel konular ve uluslararası iş birliği gibi başlıkları kapsaması bekleniyor.

Rus-ABD ilişkileri küresel açıdan önemli

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, CNN’e verdiği röportajda, ABD ile ilişkilerin küresel açıdan önemli olduğunu vurgulayarak, Rusya ve ABD’nin aralarındaki diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dmitriev, Riyad’da gerçekleşecek resmi müzakereler öncesinde Trump’ın ekibinden bazı isimlerle görüştüğünü belirtti. “Tek söyleyebileceğim, onların sorunları çözmede oldukça başarılı oldukları. Başkan Trump’ın da bu konuda çok yetenekli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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