Rus ve Amerikan heyetler İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir araya geldi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Görüşmeler, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleşiyor. Rus heyetine ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ederken, Amerikan tarafını Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonat Coulter temsil ediyor.





Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ana konusunun iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetlerinin normalleştirilmesi olduğunu açıklamıştı.





İki ülke arasındaki son temaslar 28 Şubat’ta yine İstanbul’da yapılmış, bu görüşmelerin “içerikli ve yapıcı bir atmosferde” geçtiği belirtilmişti. Ele alınan başlıklar arasında diplomatik misyonların finansmanı, diplomatların çalışma koşulları, Rusya’nın 2016–2018 yıllarında ABD’de el konulan altı mülkünün iadesi ve doğrudan uçuşların yeniden başlatılması yer almıştı.





18 Şubat’ta taraflar Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da da bir araya gelmişti. 24 Mart’ta yapılan başka bir görüşmede ise ABD, aynı zamanda Ukrayna heyetiyle de temas kurmuştu. Bu görüşmeler, Washington tarafından Moskova ile Kiev arasında “dolaylı temaslar” olarak nitelendirilmişti. Görüşmelerde Karadeniz’de güvenli deniz taşımacılığı da gündeme gelmişti.





Rusya-ABD direk uçuşlar başlayabilir





Rusya ile ABD heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere ilişkin önceden yapılan bir açıklamada, Rusya-ABD direk uçuşlar başlayabilir denildi.





Rusya’nın ABD Büyükelçisi Alexander Darçiev, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların yeniden başlamasının, resmi temasları güçlendirebileceğini belirtti.





Darçiev, bu olasılığı İstanbul’daki görüşmeler sırasında değerlendirdi ve Moskova’nın, Washington ile direkt uçuşların yeniden başlatılmasına dair somut bir adım atılması gerektiğini gündeme getireceğini ifade etti.