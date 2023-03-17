Samanyolu Haber /Gündem / Rus ve Belarus uçaklarına Ankara’dan yaptırım kararı /17 Mart 2023 11:21

Rus ve Belarus uçaklarına Ankara’dan yaptırım kararı

Ankara belli seviyede Batı yaptırımlarını Rusya’ya karşı yansıtmaya başladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

Türkiye, Rusya ve Belarus'tan gelen Amerikan uçaklarına yakıt ikmalini ve bakımını durdurdu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'de Rusya uçaklarına yakıt ve bağlantılı hizmetlerin verilmesinin yasaklandığı iddia edildi.

Komersant gazetesinin iki havayolu şirketinden bazı kaynakları tarafından doğrulanan haberinde havayolu yetkililerin "sorunun çözümü için çalışıyoruz" dediği aktarıldı.

Habere göre bu karar kapsamında özel, kargo, ticari, charter uçaklar veya herhangi bir yabancı ülkede üretilen ve yüzde 25'den fazla ABD orijinli hammadde içeren uçaklar, eğer Rusya ve Belarus'a gidiyorsa, yakıt ikmali ve bağlantılı hizmetlerin verilmesi yasaklandı. Alınan karar uyarınca 14 Mart tarihi itibariyle üretimi ABD'de yapılan ve Rus-Belarus kontrolünde olan uçaklara çeşitli hizmetlerin verilmesi durduruldu. 

Alınan karar ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı ihracat uygulamalarına ilişkin Endüstri ve Güvenlik Ofisi'nin yazısı uyarınca alındı ve Türkiye’ye tebliğ edildi. Habere göre, yasak şu ana kadar yedi Rus, bir Belarus ve bir İran hava yolu şirketi çalışmalarını etkiledi.
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