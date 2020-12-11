Samanyolu Haber /Sağlık / Rus ve İngiliz aşılarından sürpriz birleşme kararı /11 Aralık 2020 21:21

Rus ve İngiliz aşılarından sürpriz birleşme kararı

Rusya tarafından üretilen Sputnik V ile İngiltere tarafından piyasaya sürülen AstraZeneca aşılarının birleştirileceği, böylece daha etkili bir aşı elde edileceği açıklandı.

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Medyaya yansıyan haberlere göre, koronavirüs (Covid-19) aşısı üreten Rus Gamaleya Enstitüsü'nden ve AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, iki aşının birleştirileceği duyuruldu.

Açıklama Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapıldı ve, "Aşı alanında iş birliğinde bugün yeni bir dönem başladı. AstraZeneca yönelttiğimiz teklifi kabul etti" denildi.

Uzmanlar, iki aşının birleştirilmesiyle elde edilecek formülün virüse karşı daha etkili olabileceğini düşünüyor. Yakın zamanda başlaması beklenen çalışmayla, iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağı test edilecek. Söz konusu süreci Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü'nün yürüteceği belirtildi.

Aşı çalışmalarının başında öncü olarak gösterilen AstraZeneca'nın etkinlik oranı yüzde 70, Sputnik V'nin ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu duyurulmuştu.
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