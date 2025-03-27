Samanyolu Haber /Dünya / Rus ve Ukraynalı taraflar anlaşmanın ilk aşamasına uymaya başladı /27 Mart 2025 15:15

Rus ve Ukraynalı taraflar anlaşmanın ilk aşamasına uymaya başladı

Rusya ve ABD Devlet Başkanları arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Donald Trump’ın hem Moskova’nın hem de Kiev’in enerji tesislerine saldırı düzenlememesine yönelik önerisini desteklediği ve orduya bu yönde talimat verdiği belirtildi. Zelenskiy de Trump’ın önerisini kabul ettiğini duyurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

25 Mart’ta yapılan Rusya-ABD görüşmelerinde, 30 günlük saldırı moratoryumunun kapsamına giren tesisler belirlendi. Buna göre, rafineriler, petrol ve doğalgaz boru hatları ile depolama tesisleri, enerji altyapısı (elektrik santralleri, trafo merkezleri ve transformatörler), nükleer santraller ve hidroelektrik barajları saldırılardan korunacak.

Eurovision News’e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, o günden itibaren Ukrayna’nın Rusya’daki enerji tesislerine saldırmadığını vurgulayarak, “Dürüst olmalıyız… Bu gece enerji altyapısına yönelik saldırı olmadı ve Ukrayna da enerji sektörüne yönelik karşılık vermedi” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’i moratoryumu ihlal etmekle suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 26 Mart gecesi enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti. Ancak, Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’i enerji altyapısına saldırı moratoryumunu ihlal etmekle suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım, Bryansk ve Kursk bölgelerinde yer alan enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini iddia etti. Özellikle Glebovskoye yer altı doğalgaz depolama tesisi ve P?? “Rossseti Center – Bryanskenergo” şubesine yönelik saldırılar gerçekleştiği öne sürüldü.

Kremlin Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna enerji altyapısına saldırmama talimatına uyduğunu belirtti. Yetkililer, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine saldırmasına rağmen Moskova’nın 30 günlük moratoryumu uygulamaya devam edeceğini açıkladı.
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