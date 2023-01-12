Rus ve Ukraynalı yetkililer esir takası konusunda anlaştı

Rusya'nın İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Lubinets ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede 40 savaş esirinin değiştokuşu konusunda anlaşmaya vardıklarınıMoskalkova ve Lubinets, Ankara'da bugün başlayan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı sırasında bir araya gelerek yaklaşık 40 dakika görüştü.Görüşme sonrası yaptığı açıklamada taraflar arasında ateşkes sağlanması için görüşmelerin devam etmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Moskalkova, insan hakları ihlallerinin duruldurulması için ateşkesin gerekli olduğunu ve Türkiye'den de Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulmasını istediklerini aktardı.Türk bir yetkili de Reuters haber ajansına, Moskalkova ve Lubinets'in savaştan kaçan çocukların durumu ve insani bir koridor açılması konularında da temasta bulunabileceğini söyledi.Ukrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Dimitro Lubinets Ukrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Dimitro LubinetsUkrayna'nın İnsan Hakları Komiseri Dimitro LubinetsFotoğraf: TARASOV/Photoshot/picture allianceRus ve Ukraynalı yetkililerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edileceği belirtiliyor.