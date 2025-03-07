Samanyolu Haber /Dünya / Rus yanlısı Orban, AB liderlerinin Brüksel zirvesini veto etti /07 Mart 2025 09:18

Rus yanlısı Orban, AB liderlerinin Brüksel zirvesini veto etti

Avrupa Konseyi'nin Perşembe günü düzenlediği Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın güvenliği konulu zirvede, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, diğer 26 liderden ayrı yönde hareket ederek Ukrayna ile ilgili maddelere karşı çıkıp 'veto' kararı aldı.

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Bu karar, Konsey'de alınan kararların diğer 26 üye ülkenin temsilcileri tarafından zorunlu olarak kabul edilmesine yol açtı.

Liderler, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in silahlanmaya yönelik çağrılarına atıfta bulunarak, bloğun kolektif savunmasının güçlendirilmesini kapsayan tüm kararlarda uzlaşı sağladı. Zirve sonrası hazırlanan ortak bildirgede, Ukrayna'ya daha fazla yardım taahhüdü verilmesi ve "güç yoluyla barış" stratejisi yer aldı. Orban, neredeyse iki yıldır Kiev'e gönderilmeyi bekleyen 6,6 milyar euroluk fonu defalarca kez veto etmişti.

Zirve, başlangıçta ABD ile Rusya arasında devam eden Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmelere alternatif oluşturulması amacını taşıyordu ve AB'nin kısa vadede Ukrayna'ya yardımlarını artırma ve uzun vadede kendini savunabilmesi için stratejik özerkliğini sağlama isteğinin ortak bir göstergesi olarak çerçevelenmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Perşembe günü AB liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından, Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini doğruladı. Bu, geçen hafta Oval Ofis'te Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerginliğin ardından iki taraf arasındaki ilişkilerde bir yumuşama işareti olarak değerlendirilebilir.

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