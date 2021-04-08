Samanyolu Haber /Dünya / Rus yönetiminden yeni Karadeniz kararı /08 Nisan 2021 19:15

Rus yönetiminden yeni Karadeniz kararı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin tırmanmasının ardından Rusya'nın Hazar Denizi'nde bulunan 10'dan fazla çıkarma ve topçu gemisinin Karadeniz'e gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, 10'dan fazla çıkarma ve topçu gemisinin tatbikatlara katılmak üzere Hazar Denizi'nden Karadeniz'e gönderildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Güney Askeri Bölgesi, Hazar Denizi'ndeki çıkarma ve topçu gemilerinin Karadeniz'e intikal ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sitesinde yer alan habere göre, kış tatbikat dönemindeki denetimler kapsamında Hazar Denizi'ndeki filoya ait 10'dan fazla çıkarma ve topçu botu gemisi, Karadeniz'e geçecek.

Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte deniz tatbikatlarına katılacağı belirtildi. Rusya Karadeniz Filosu'nun üssü Kırım'da bulunuyor.
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