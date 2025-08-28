Rus yüzücüden sonra Belaruslu spor yöneticisi de İstanbul'da sırra kadem bastı

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'da düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov yarış sırasında kayboldu.





Dört gündür kendisinden haber alınamayan yüzücüyü bulmak için İstanbul Boğazı’nda arama çalışmaları sürüyor.





Rus yüzücünün kaybı gündemdeyken, İstanbul’da bir kayıp vakası daha yaşandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Belarus Spor Dayanışma Fonu (BSSF), Uluslararası Daire Başkanı Anatoly Kotov’un 21 Ağustos'ta İstanbul’a gittiğini ve gelişinden hemen sonra kendisiyle iletişimin kesildiğini açıkladı.





Kotov’un son mesajlarının aynı gün atıldığı, o tarihten itibaren ise kendisinden hiçbir haber alınamadığı bildirildi.





Fonun sosyal medya hesaplarından İngilizce yayımlanan açıklamada, Kotov’un Belarus ve Rusya makamlarınca arandığı vurgulanarak, “Bu durum onun güvenliği ve olası siyasi baskı ihtimali konusunda ciddi kaygılar yaratıyor” denildi.





Fon, insan hakları örgütleri ile uluslararası spor camiasını olaya dikkat etmeye çağırdı.





BSSF Başkanı Aleksandr Opeykin, Kotov’un 21 Ağustos sabahı Varşova’dan İstanbul’a uçtuğunu açıkladı. Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotov, akşam saat 21:30’dan itibaren telefonlarına ve mesajlara yanıt vermedi.





Kotov’un yakınları, durum üzerine İstanbul’daki Türk polisine ve Polonya Konsolosluğu’na başvurdu. Opeykin, kamuoyuna yaptığı açıklamada Kotov’un kayboluşuyla ilgili dolaşan birçok bilginin “asılsız” olduğunu vurguladı ve elinde bilgi olan herkese kendisiyle iletişime geçme çağrısında bulundu.





ÇELİŞKİLİ İDDİALAR

Kotov’un telefonunun aramalara cevap vermediği, çağrıların sesli yanıt sistemine yönlendirildiği bildirildi. Telegram hesabından da son bir haftadır çevrim içi olmadığı görüldü.





Reform.news isimli internet sitesi, 23 Ağustos’ta Kotov’un Türkiye’de gözaltına alındığını iddia etmişti. Ancak hem Opeykin hem de Kotov’un eşi bu iddiayı reddetti.





Aynı siteye göre Kotov, çalıştığı Terra Group ajansından izin alırken Türkiye’ye gideceğini söylemedi. Ayrıca bir kaynağın, Kotov’un 23 Ağustos akşamı iletişim kurduğunu ve ertesi gün Varşova’ya döneceğini söylediği iddia edildi. Ancak bu bilgi de doğrulanamadı.





Bazı kaynaklar ise kayboluşun siyasi değil kişisel nedenlerden kaynaklanabileceğini, Kotov’un Türkiye’de tatil sırasında “kişisel bir çatışmaya” karışmış olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddialara dair de resmi bir doğrulama yapılmadı.





Bir haftadır haber alınamayan spor yöneticisinin havalimanından sonraki rotasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bildirildi.





ANATOLY KOTOV KİMDİR?

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) mezunu olan Kotov, Belarus Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Polonya Büyükelçiliği, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve 2019 Avrupa Oyunları yönetiminde görev aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Dairesi’nin Maliye Genel Müdürlüğü’nde başkan yardımcılığı yaptı.





Kotov, Ağustos 2020’de Lukaşenko yönetimine karşı protesto amacıyla görevinden istifa etti ve son yıllarda sürgünde yaşamını sürdürdü.





Spor dünyasında da aktif rol alan Kotov, Uluslararası Dans Sporları Federasyonu Etik Komisyonu üyesiydi ve Athletes for Freedom Foundation çalışma grubunda yer alıyordu.





Belarus’ta ise 2024 yılında gıyabında yargılanan Kotov, “iktidarı ele geçirmek amacıyla komplo kurmak”, “aşırılıkçı örgütü yönetmek” ve “aşırılıkçı faaliyete yardım etmek” suçlamalarıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.