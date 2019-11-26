Ruslar açıkladı: S-400’lerin ‘yerel görevi’ Saray’ın korunması mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400’lerin NATO sistemleriyle entegre edilmeyeceği açıklamasını yorumlayan Rusya Dış İlişkiler Konseyi’nden İlya Kramnik, NATO sistemlerine entegre edilemediği sürece S-400’lerin özerk olarak ve yalnızca ‘yerel görevler’ için kullanılabileceğini söyledi.





Sputnik’te yer alan habere göre S-400’lerin kullanım alanını kısıtlama kararını Türkiye’nin Batılı ülkelere verdiği ilk taviz olarak nitelendiren Kommersant yazarı Sergey Strokan ise “Bu adımın Ankara ile Washington arasındaki çatışmayı sona erdireceğini söylemek için henüz erken. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’la tam kapsamlı işbirliğinin yeniden başlaması için Ankara’nın S-400’leri imha etmesi veya Moskova’ya iade etmesi gerektiği uyarısında bulundu” ifadelerini kullandı.





Ankara’nın geri adım atmasının Washington’la çatışmayı sona erdirmeye yetip yetmeyeceğinin net olmadığını yazan Strokan, Türkiye’nin S-400’lerden tamamen vazgeçmesinin, ABD tarafından işbirliğinin yeniden başlamasının mutlak koşulu olarak görüldüğünün altını çizdi.





Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, “ABD’ye yönelik sert söylemin ardından Türkiye, uzlaşma yapmaya ve ABD ile Batılı müttefiklerin S-400’lerin NATO hava savunma sistemlerine sızma ve bilgi sızdırma imkanı sunacağına dair temel argümanını ellerinden almaya hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. S-400’ün bağımsız bir sistem olarak kullanılması, bu olasılığı ortadan kaldırıyor” dedi.