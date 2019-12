‘Ruslar Akkuyu A.Ş.'de vergi kaçırmak için ‘off-shore’ şirketlerle mi anlaşacak?’

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Rusya’nın Mersin Akkuyu’da Nükleer Güç Santrali için yıllar önce kurduğu ve yönetim kurulunda Cüneyd Zapsu’nun da olduğu Akkuyu A.Ş.’nin vergi cenneti adalarında kurulan “off-shore” şirketlerle karşılıkla para transferi yapabilmek için yetki istediğini yazdı.





Şirketin yönetim kurulunda Anastasia Zoteeva, Anton Dedusenko, Gennady Sakharov, Ekaterina Lyakhova, Alexey Zhukov, Henri Edouard Proglio ve Hasan Cüneyd Zapsu’nun bulunduğunu hatırlatan Toker, şu ifadeleri kullanıyor:





“Akkuyu NGS, bu ülkenin ve 82 milyonun geçimini, çevresini, alacağı nefesin kalitesini yani her açıdan geleceğini ilgilendiren önemde bir proje. Tekrar yazıyorum… Bu isimlerden oluşan Akkuyu A.Ş. yönetimi on gün sonra (25 Aralık 2019) olağanüstü yönetim kurulunda, vergi cenneti adalarında kurulmuş ‘posta kutusu’ tabir edilen şirketlerle karşılıklı para transferi yapma yetkisi istiyor. ‘Off-shore’ olarak da anılan bölgelerdeki şirketlerle yapılacak para alışverişleri genellikle vergiden kaçınmak için tercih edilir. Ancak bu düzenin dünyanın her yerinde suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı da bilinen gerçek. Bu nedenle istenen yetkinin içeriği karanlıkta kalmamalı."





Nükleer Santral’in bitmesi durumunda Türkiye’nin 15 yıl boyunca orada üretilen elektriğin kilovatsaatini 12.35 Cent'ten satın alacağını belirten Toker, “Bu parayı genç işsizliğin yüzde 27'yi geçtiği ülkemizde biz ve çocuklarımız ödeyecek. Sormayalım mı kapitülasyon benzeri bu düzende para transferleri denetimsiz mi kalacak? Rusya, uzunca bir süre Akkuyu NGS'nin bir kısmının (7-8 milyar dolar) finansmanına Türk şirketlerinin katılmasını istedi. Hatta iki buçuk yıl önce Kolin ile Kalyon'un ortaklığı gündeme gelmiş, sonra ‘belirsizlikler’ nedeniyle vazgeçildiği açıklanmıştı. Bunun ardından da Akkuyu'ya EUAS ICC'nin ortaklığı konuşulmaya başlandı” diyor.





EUAS ICC’nin “Kamu sermayeli Elektrik Üretim A.Ş. şirketinin yüzde 100 iştiraki” olduğunu açıklayan Toker, “Türk bürokrasisinden kaçmak için Jersey Kanal Adaları'nda kurulmuş bir şirket. Akkuyu A.Ş'nin 25 Aralık'ta isteyeceği off shore para transferi yetkileri içinde, Jersey'de kurulu EUAŞ ICC'nin bir konumu olacak mı?” diye soruyor.





Akkuyu A.Ş.’nin sadece karşılıklı para transferi istemediğini belirten Toker yönetimi, şirketin taleplerini şöyle aktarıyor:





“25 Aralık'ta olağanüstü genel kurulda,





– Toplu iş sözleşmelerinin imzası,





– Adi ortaklık anlaşmaları,





– Şirket mülklerinin, (başka bir tüzel kişi sermayesine yatırım da dahil) mülkiyet haklarının bedelsiz devriyle ilgili işlemler,





– 8.5 milyon TL üzerindeki işlemlerin veya işlemlere ilişkin esaslı koşulların onaylanması konularında da yetki alacak.”





Bu nitelikteki bir talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz yapılamayacağını vurgulayan Toker, “O vakit devlet yetkilileri çıkıp toplumu aydınlatmalı” diyor.