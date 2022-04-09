Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar, çantalarında paralarla kaçıp, Türkiye’ye getiriyor /09 Nisan 2022 16:26

Ruslar, çantalarında paralarla kaçıp, Türkiye’ye getiriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar ve Rusya'dan kaçan zenginler için Türkiye sığınılacak bir liman haline geldi. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Rusya'dan kaçan zenginlerin para dolu çantalarla Türkiye'ye geldiğini ve burada aynı anda 4 daire satın aldıklarını açıkladı.

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ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, Batı’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan Rus zenginlerin rotalarını Türkiye’ye çevirdiğini aktardı.

Wall Street Journal, “Türkiye, süper yatlarını ülke kıyılarına park eden oligarklardan, Moskova’dan bavullarında nakit parayla kaçan muhaliflere ve üst düzey çalışanlara kadar Ruslar için cennet haline geliyor.” ifadelerinde bulundu.

Gazete, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana binlerce Rus’un Türkiye’ye hareket ettiğini duyururken, ülkesinden kaçan Rusların büyük çoğunluğunun İstanbul veya Antalya’yı tercih ettiği vurgulandı.

ÇANTALARDA PARALARLA GELİYORLAR

Wall Street Journal’a konuşan Rus ve Türkler; Rusya vatandaşlarının onları SWIFT ödeme sisteminden kesen Batı yaptırımlarını ve Rusya’nın sermaye kontrol düzenlemelerini aşmak için Türkiye’de faaliyet gösteren Rus para transfer şirketlerini ve kripto paraları kullandığını; bazılarının ise çantasında binlerce dolarla Türkiye’ye girdiğini ifade etti.

Türk hükümeti, para yasal olduğu sürece oligarkların Türkiye’de işlerini sürdürebileceğini duyurmuştu. WSJ, dolar karşısında değerinin yüzde 45’ini kaybeden Türkiye’nin ekonomik krizle boğuştuğunu ve dövize fena halde ihtiyacı olduğunu belirtirken, Batı’nın Rus oligarklara yönelik yaptırımlarının Türkiye tarafından uygulanmadığına dikkat çekti. ABD’nin de bu duruma henüz tepki göstermediğini belirtti.

’10 DAİREDEN 7’SİNİ RUSLAR ALIYOR’

İstanbul merkezli emlak şirketi Golden Sign’ın CEO’su Gül Gül, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte, “bazıları oligark” olan zengin Rusların Türkiye’de vatandaşlık hakkı elde edebilmek için için aynı anda 4 daire satın aldıklarını söyledi. Gül, ”Şu anda 10 daire satıyorsak, 6 veya 7 tanesini Ruslar alıyor” dedi. Gül, genellikle nakit veya altınla ödeme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre, TCMB Mart ortasında sadece 2 günde, yurtiçindeki bankalarla olan swap işlemlerinden 3 milyar dolar elde etti. Ekonomist Ömer Gencal, bu paranın Ruslardan geldiğini söyleyerek, ”Ruslar Türkiye’yi bir güvenli liman olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ülke gibi Türkiye’nin de “altın pasaport” veya “altın vize” olarak adlandırılan vatandaşlık için yatırım programı bulunuyor. Programa göre, en az 250 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan ve en az üç yıl boyunca elinde tutmayı taahhüt eden yabancı yatırımcılara vatandaşlık veriliyor.
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