Ruslar çok net: Turist beklemeyin

Govorit Moskva radyosunda konuşan Lomidze, yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayabileceği ihtimali konusunda “Herhangi bir turistik noktaya uçuşların başlaması temmuz sonuna kadar son derece düşük ihtimal, yüzde 99 oranla böyle bir şey olmayacak. Ağustos ayı gerçekten büyük soru işareti. Şu an için en iyimser senaryo, eylül sonu-ekim” dedi.







Lomidze’ye göre, ilk olarak en popüler noktalara ulaşım başlatılacak.





Sputnik'te yer alan haberde Lomidze, “Eylül sonu-ekim başında uçuşların başlamasından söz edecek olursak, temel olarak Akdeniz ülkelerini kastediyoruz, Türkiye de buna dahil. Yani son 10 yıldır en çok tercih edilen turistik noktalar arasında ilk beşe giren yerler. Asya, Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail de herkesin beklediği yerler arasında, ancak buralar için henüz tahminler muğlak. Kötümser tahminler ise aralıkta başlayacağı yönünde” ifadelerini kullandı.





Rusya salgın nedeniyle 27 Mart’ta diğer ülkelerle olan uçuşları durdurmuştu.