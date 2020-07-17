Samanyolu Haber /Ekonomi / Ruslar da gelmiyor! /17 Temmuz 2020 12:37

Ruslar da gelmiyor!

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi "Korona salgınında riskli ülkeler" arasında göstermesi turizm tesislerini vurdu. Turizmcilerin son umudunu Rusya'dan gelecek turistlere bağlamıştı. Ancak Ruslar da aşı olmadan tatile mesafeli.

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Rusya pazarında faaliyet gösteren tur operatörlerinden Anex Tour, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Rus turizmine etkilerini araştırdı. 

İnternet siteleri Yandex ve Vzglyad işbirliği ile yapılan ankete 25-55 yaş arasında, gelir düzeyi ortanın üstü ve ilgi alanı turizm ile tatil olan 20 bin kişi katıldı. 

SINIRLAR AÇILSA BİLE BEKLEYECEKLER

Anketten çıkan sonuca göre Rusların yaklaşık yüzde 30’u Covid-19 aşısı bulunana kadar seyahat planından vazgeçti. Rusların yaklaşık yüzde 23’ü ise tatil için sınırların açılmasını bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 22,2’si "sınırlar açıldıktan bir ay sonra", yüzde 13,6’sı "sınırlar açıldıktan iki ay sonra" ve yüzde 7,8’i "sınırlar açıldıktan üç ay sonra" tatile gideceğini belirtti. 

Katılımcıların yalnızca yüzde 22,9’u "sınırlar açılır açılmaz" tatile çıkacağını söyledi.

Tatil tercihlerinde ise yüzde 15,2 ile Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya’dan sonra, yüzde 13,72 ile Türkiye, yüzde 6,74 ile Abhazya ve yüzde 4,48 ile Yunanistan sıralandı. 

KIRIM'I ANTALYA TAKİP ETTİ

Katılımcılar, bölge olarak ise yüzde 7,57 ile Kırım cevabını verdi. Kırım’ı yüzde 7,38 ile Antalya, yüzde 6,32 ile Soçi, yüzde 3,35 ile Kemer ve yüzde 3,26 ile Phuket takip etti. 

Dikkat çekici ayrıntılardan biri de tarifeli uçak tercihi oldu. Katılımcıların yüzde 44,16’sı tatil noktasına tarifeli uçakla gitmeyi planladığını belirtirken, ‘charter uçuşlarla’ diyenlerin yüzde 29,60 oldu. 

Geriye kalanlar ise tren yoluyla veya şahsi arabasıyla tatile gideceğini beyan etti.
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