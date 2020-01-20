Samanyolu Haber /Ekonomi / Ruslar da Türkiye'den en çok ev alanlar listesinde /20 Ocak 2020 12:00

Ruslar da Türkiye'den en çok ev alanlar listesinde

Rusya vatandaşlarının Türkiye’den en çok konut alanların listesinde üçüncü sıraya yerleştiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ruslar, Türkiye’den en yoğun şekilde konut alanlar listesinde üçüncü oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ruslar geçen yıl Suudileri sollayarak satış yoluyla 2 bin 893 konut edindi.

Listenin başında geleneksel olarak 7 bin 596 konut satın alan Iraklılar, ikinci sırada ise 5 bin 423 konut edinen İranlılar yer aldı.

Açıklanan verilerden ayrıca yabancıların en çok İstanbul’da (20 binin üzerinde) ve Antalya’da (yaklaşık 9 bin) konut aldıkları anlaşıldı.
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