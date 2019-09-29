Samanyolu Haber /Dünya / Ruslar protesto için Moskova sokaklarını doldurdu /29 Eylül 2019 21:24

Ruslar protesto için Moskova sokaklarını doldurdu

Rusya'da yapılan seçimlere bazı muhalif adaylarının katılımının engellenmesi sonrasında Rusların protesto gösterileri Moskova sokaklarında devam ediyor.

SHABER3.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaklaşık 20 bin kişi 8 Eylül'de yapılan seçimlerde bazı muhalif adayların katılmasının engellenmesi ve gözaltına alınmasını protesto etmek için sokakta. Haftalardır süren ve yoğun polis müdahalesiyle karşılaşılan protestolarda bu hafta en yoğun katılımlardan biri yaşanıyor. 

Moskova Belediye Başkanlığı tarafından izin verildiği için gösteri sırasında polisin müdahale etmemesi bekleniyor. 

Muhalif siyasetçi Leonid Volkov Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Eğer katılım yüksek olursa bu insanları serbest bırakabilirler” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruslar protesto için Moskova sokaklarını doldurdu Sonraki Haber >>

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:24:08