Samanyolu Haber /Dünya / Ruslar şimdi de ufo kaydetti /21 Ağustos 2020 10:50

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus kozmonot Ivan Vagner, Antarktik üzerinden geçerken Aurora Borealis ışıklarını görüntülemek istedi. Ancak kuzey video kaydına kuzey ışıklarıyla birlikte tanımlanamayan bir cisim de girdi.

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

19 Ağustos'ta yayımlanan görüntülerde 5 parçadan oluşan tanımlanamayan uçan cisim (unidentified flying objects - UFO) dikkat çekti. 9-12. saniyelerde görülen cisimleri tanımlayamadığını belirten Vagner, inceleme için uzmanlardan yardım istedi. Kayıtlar Roscosmos (Rusya Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu), Central Research Institute of Machine Building (TsNIIMash) ve Rusya Bilimler Akademisi'ne gönderildi.

Euronews'te yer alan habere göre Rus Rossiya-24 kanalına konuşan Roscosmos sözcüsü Vladimir Ustimenko kesin bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu ve uzmanların görüntüleri incelediğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruslar şimdi de ufo kaydetti Sonraki Haber >>

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:11