Ruslar şimdi de ufo kaydetti

19 Ağustos'ta yayımlanan görüntülerde 5 parçadan oluşan tanımlanamayan uçan cisim (unidentified flying objects - UFO) dikkat çekti. 9-12. saniyelerde görülen cisimleri tanımlayamadığını belirten Vagner, inceleme için uzmanlardan yardım istedi. Kayıtlar Roscosmos (Rusya Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu), Central Research Institute of Machine Building (TsNIIMash) ve Rusya Bilimler Akademisi'ne gönderildi.







Euronews'te yer alan habere göre Rus Rossiya-24 kanalına konuşan Roscosmos sözcüsü Vladimir Ustimenko kesin bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu ve uzmanların görüntüleri incelediğini belirtti.