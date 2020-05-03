Samanyolu Haber /Dünya / Ruslar, Suriye'de bunu ilk kez yaptı /03 Mayıs 2020 21:13

Ruslar, Suriye'de bunu ilk kez yaptı

Suriye'de faaliyet yürüten Rus ve ABD askerlerinin karşı karşıya geldiği belirtildi. Rus askerlerinin Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen ABD askerlerinin yolunu keserek, geri dönmelerine sebep olduğu ifade edildi.

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Rus askerleri, ilk kez, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG’nin kontrolündeki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen ABD askerlerinin yolunu keserek, geri dönmelerine sebep oldu.

Ülkenin kuzeydoğusunda, son dönemde ABD-Rusya çekişmesine sahne olan Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde bir ilk yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, Haseke'de Rümeylan-Kamışlı hattında devriye yaptığı sırada, ilçer merkezinin 20 kilometre doğusundaki Hazna Kavşağı'nda 9 zırhlı araçla bekleyen Rus askerlerince durduruldu.

ABD güçleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki Rümeylan'a dönmek zorunda kaldı.

Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla, uçuş yapan 2 ABD savaş uçağı da bölgeden uzaklaştı.

Rus askerleri, ocak ayından bu yana Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isterken defalarca ABD askerlerinin engeline takılmıştı.

Böylece Rus askerleri ilk kez Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yaptı.

ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ

Olayın, ABD askerlerinin 27 Nisan'da Kamışlı ilçesinin batı kırsalı ile Dırbasiye ilçesinin güneyinde, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez devriyeler yapmasının ardından yaşanması dikkati çekti.

Rusya'nın Haseke'de yerel unsurlardan silahlı birlik kurma çalışmalarına YPG üzerinden engel olan ABD ordusu, halihazırda Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için YPG saflarındaki Arap unsurlardan özel bir birlik kurma çalışmaları yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla kuzey hattından çekilen ABD askerleri, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.
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