Ruslar Türk askerinin çekildiği gözlem noktasını yayınladılar

Suriye ordusunun denetimine geçen Tel Eys’deki gözlem noktasından Türk askerleri geri çekildi. Suriye ordusunun gözlem noktasını denetimi altına aldığı görüntüler yayınlandı.



Söz konusu görüntülerde TSK’nin geri çekilirken bir kısım teçhizatını da orada bıraktığı görülüyor.



Rusya uzmanı Dr. Kerim Has, Twitter’dan söz konusu görüntüleri paylaştı.



Has, “Türk medyası pek yazmıyor ama İdlib’de Suriye ordusunun denetimine geçen el-Ais’taki gözlem noktasındaki Türk askerini Ankara geri çekmiş, bir kısım teçhizat da orada bırakılmış” ifadelerini kullandı.