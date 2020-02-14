Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar Türk askerinin çekildiği gözlem noktasını yayınladılar /14 Şubat 2020 12:53

Ruslar Türk askerinin çekildiği gözlem noktasını yayınladılar

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun ilerleyişi devam ederken Türkiye’nin bölgeye ilişkin Moskova ve Şam ile yaşadığı kriz de büyüyor. İdlib’deki Türk askeri gözlem noktalarını kuşatmaya başlayan Esad’a bağlı ordu, Tel Eys’deki gözlem noktasının denetimini de ele geçirdi.

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Suriye ordusunun denetimine geçen Tel Eys’deki gözlem noktasından Türk askerleri geri çekildi. Suriye ordusunun gözlem noktasını denetimi altına aldığı görüntüler yayınlandı.

Söz konusu görüntülerde TSK’nin geri çekilirken bir kısım teçhizatını da orada bıraktığı görülüyor.

Rusya uzmanı Dr. Kerim Has, Twitter’dan söz konusu görüntüleri paylaştı.

Has, “Türk medyası pek yazmıyor ama İdlib’de Suriye ordusunun denetimine geçen el-Ais’taki gözlem noktasındaki Türk askerini Ankara geri çekmiş, bir kısım teçhizat da orada bırakılmış” ifadelerini kullandı.
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