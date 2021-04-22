Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar Türkiye'ye ilk kez açıkça ültimatom verdi: Bir kez daha düşünün! /22 Nisan 2021 09:07

Ruslar Türkiye'ye ilk kez açıkça ültimatom verdi: Bir kez daha düşünün!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmesi halinde Moskova'nın Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceğini söyledi.

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Borisov'un açıklaması, Rusya lideri Vladimir Putin'in, yıllık Federal Meclis toplantısındaki konuşmasının ardından geldi.

Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız." ifadesini kullandı.

Türk medyasının 'Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu' yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus Tass haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.

Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması Roketsan tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi.
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