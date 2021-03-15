Samanyolu Haber /Teknoloji / Ruslar WhatsApp, Skype ve Zoom'u yasakladı! /15 Mart 2021 20:33

Ruslar WhatsApp, Skype ve Zoom'u yasakladı!

Kullanıcılarının verilerini çatı şirketi Facebook ile paylaşacağını ve kullanıcıların bunu onaylamazsa uygulamayı kullanamayacağını duyurmasının ardından WhatsApp'a olan güven azalmaya devam ediyor.

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Rusya'nın resmi haber ajansı Itar-Tass'ta yer alan habere göre en popüler uygulamalara 'güvenlik endişesi' sebebiyle yasaklama geldi. Bir süre önce tehlikeli olan uygulamaların kullanıcıların kişisel verilerini çaldığı ortaya çıkmıştı. Binlerce uygulama üzerinden milyonlarca kişinin verisine ulaşabilen bu uygulamalar telefonlardan anında silinmesi gerekiyor. Yine de bunun yanında Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, güvenlik endişeleri nedeniyle, çalışanlarının ABD’li Zoom, Skype ve WhatsApp gibi uygulamaları kullanmasını yasakladığını duyurdu.

Bildiğiniz üzere WhatsApp, yeni bir gizlilik sözleşmesi hazırlamış ve kullanıcıların verilerini çatı şirketi Facebook ile paylaşacağını ve kullanıcıların bunu onaylamazsa uygulamayı kullanamayacağını duyurmuştu. Tepkilerin çığ gibi büyümesi ardından 'son onaylama tarihini' erteleyen şirket şimdi de Rusya merkezli Rostec'in yayımladığı bir açıklamada yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin çalışanlarının iş yerine ait cihazlara yabancı mesajlaşma ve canlı görüşme uygulamalarını indirmeleri yasaklandı. Bu kapsamda Zoom, Skype ve Whatsapp gibi ABD merkezli uygulamalar yer alıyor. Şirket çalışanlarının bu uygulamaları kullanması yerine kendi uygulamasını devreye soktu. IVA AVES S adı verilen bu uygulama tamamen Rusya'ya ait bir uygulama ve devletin çeşitli kurumlarında güvenlik zafiyeti olmadan iletişim kurmayı sağlıyor.
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