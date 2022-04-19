Samanyolu Haber /Ekonomi / Ruslar yüzde 90'ını iade etti /19 Nisan 2022 22:59

Ruslar yüzde 90'ını iade etti

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'ın yaptığı açıklamada,Rus vatandaşlarının 24 Şubat'tan sonra bankalardaki mevduatlardan çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını iade ettiğini belirttiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Maksim Blinov imzası taşıyan habere göre habere göre Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, vatandaşların 24 Şubat'tan sonra bankalardaki mevduatlardan çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını iade ettiğini belirtti.

Yaptırımlar altında ekonominin dayanıklılığının artırılması ile ilgili hükümet komisyonunun toplantısında konuşan Siluanov, Rusya vatandaşlarının 24 Şubat'tan sonra bankalardaki mevduatlardan çektikleri paraların neredeyse yüzde 90'ını iade ettiğini söyledi.

Siluanov, “Bankacılık sistemine olan güvenin geri döndüğünü ve kaynak tabanının istikrara kavuştuğunu görüyoruz. Şubat sonunda çekilen paraların yaklaşık yüzde 90'ı bankalara geri döndü, rakam yaklaşık olarak 2.4 trilyon ruble (yaklaşık 445 milyar TL)” diye konuştu.

Ruble’nin yabancı dövizlere karşı kurunun büyük ölçekli yaptırımlar uygulanmadan önceki seviyelere döndüğünü, ödemeler dengesi cari işlemler hesabının güçlendiğini ve bunun sermaye işlemleri üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesini mümkün kıldığını vurgulayan Siluanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyon yavaşlıyor, finansal piyasalardaki istikrar sayesinde enflasyon temposu kademeli olarak düşüyor, finansal istikrar ekonomideki faiz oranlarını da olumlu etkiliyor, federal kredi bonolarında uzun vadeli faiz oranları yüzde 10.5'e düştü. Enflasyon düştükçe bu göstergenin daha da düşmesini bekliyoruz.”


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