Ruslara izolasyonlarda kısmi rahatlama

Samanyoluhaber.com - Moskova





Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu artistik patenciler ile sürat patencilerinin 2026 Kış Olimpiyatları‘na tarafsız statüde katılmasını desteklemeyi planlıyor.





Nihai kararın, Mart 2025‘te Boston’daki Dünya Şampiyonası’nın ardından yapılacak olan ISU Konseyi toplantısında alınması bekleniyor.





Schengen Vizesi Başvurularında Rusya’da İyileşme





Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Schengen vizesine başvuru süreçlerinde belirgin bir iyileşme olduğunu duyurdu. ATOR, 2024 baharında Avrupa’ya seyahat planlayan Rus turistlerin şimdiden vize başvuru süreçlerine başlayabileceğini belirtti.





Moskova’daki Fransa, İtalya, İspanya, Macaristan ve Yunanistan vize merkezlerinde daha fazla boş randevu kontenjanı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca vize işlem sürelerinin yaz ve sonbahar aylarına kıyasla kısaldığı açıklandı.