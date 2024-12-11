Samanyolu Haber /Dünya / Ruslara izolasyonlarda kısmi rahatlama /11 Aralık 2024 10:53

Ruslara izolasyonlarda kısmi rahatlama

Uluslararası Paten Birliği’inden (ISU), Rus ve Belaruslu artistik patencilere iyi haber gelirken, Rusların Schengen vizesine başvuru süreçlerinde belirgin bir iyileşme var.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu artistik patenciler ile sürat patencilerinin 2026 Kış Olimpiyatları‘na tarafsız statüde katılmasını desteklemeyi planlıyor. 

Nihai kararın, Mart 2025‘te Boston’daki Dünya Şampiyonası’nın ardından yapılacak olan ISU Konseyi toplantısında alınması bekleniyor.

Schengen Vizesi Başvurularında Rusya’da İyileşme

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Schengen vizesine başvuru süreçlerinde belirgin bir iyileşme olduğunu duyurdu. ATOR, 2024 baharında Avrupa’ya seyahat planlayan Rus turistlerin şimdiden vize başvuru süreçlerine başlayabileceğini belirtti.

Moskova’daki Fransa, İtalya, İspanya, Macaristan ve Yunanistan vize merkezlerinde daha fazla boş randevu kontenjanı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca vize işlem sürelerinin yaz ve sonbahar aylarına kıyasla kısaldığı açıklandı.
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