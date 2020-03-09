Samanyolu Haber /Gündem / Ruslardan Erdoğan'a 'Zaman ayarlı' mesaj /09 Mart 2020 10:21

Ruslardan Erdoğan'a 'Zaman ayarlı' mesaj

İdlib görüşmesi için geçtiğimiz hafta Moskova'ya giden Erdoğan'ın görüşme öncesi holde bekletildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

Rusya'dan Erdoğan'a zaman ayarlı mesaj

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen İdlib zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda beklettiği görüntüler bir Rus kanalında yayımlandı.

Rusya'nın önde gelen televizyon kanalı zirvenin basın toplantısı ile ilgili uzun bir haber dosya hazırlamış.Görüntülerde  Erdoğan'ın tartışmalarla dolu basın toplantısı öncesinde de Ruslar tarafından aşağılandığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan Putin ile görüşeceği salona gelmeden bir asansörden indiriliyor. Ardından Sarayın uzun koridorlarında yaklaşık iki dakika yürütülüyor.
Bu arada kanalın muhabiri Kremlin'in koridorlarında asılı çoğu Osmanlı ile savaşmış Rus devlet adamlarının portrelerine dikkat çekiyor 
Koridor bittiğinde çile bitmiyor. Bekleyiş başlıyor.. 
Beraberindeki heyetin de sıkıntılı anları yüzlerinden okunuyor. Kimi saatine bakıyor, kimi duvarları inceliyor... Erdoğan beklemekten yorulunca bir koltuğa gayri ihtiyari oturuyor. Bir ara içeriden 'tamam ' işareti gelse de bekleyiş sona ermiyor. 

Televizyon kanalı görüntülerde kronometreyle bütün bu bekletilmenin 2 dakika olduğunun altını çiziyor. 

Bekleyişin ardından Putin, Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.
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