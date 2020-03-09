Ruslardan Erdoğan'a 'Zaman ayarlı' mesaj





Rusya'nın önde gelen televizyon kanalı zirvenin basın toplantısı ile ilgili uzun bir haber dosya hazırlamış.Görüntülerde Erdoğan'ın tartışmalarla dolu basın toplantısı öncesinde de Ruslar tarafından aşağılandığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan Putin ile görüşeceği salona gelmeden bir asansörden indiriliyor. Ardından Sarayın uzun koridorlarında yaklaşık iki dakika yürütülüyor.

Bu arada kanalın muhabiri Kremlin'in koridorlarında asılı çoğu Osmanlı ile savaşmış Rus devlet adamlarının portrelerine dikkat çekiyor

Koridor bittiğinde çile bitmiyor. Bekleyiş başlıyor..

Beraberindeki heyetin de sıkıntılı anları yüzlerinden okunuyor. Kimi saatine bakıyor, kimi duvarları inceliyor... Erdoğan beklemekten yorulunca bir koltuğa gayri ihtiyari oturuyor. Bir ara içeriden 'tamam ' işareti gelse de bekleyiş sona ermiyor.







Televizyon kanalı görüntülerde kronometreyle bütün bu bekletilmenin 2 dakika olduğunun altını çiziyor.





Bekleyişin ardından Putin, Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen İdlib zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda beklettiği görüntüler bir Rus kanalında yayımlandı.