Rusların su-35S jetleri İran yolunda





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Uzun süredir İran’ın Rusya’dan satın almak için görüşmeler yürüttüğü modern Su-35S savaş uçaklarının alım prosedürlerini tamamladığı duyuruldu.





İran'ın BM misyonu basın sekreteri Mojtab Babaei'nin açıklamasına atıfta bulunulan haberlerde İran temsilcisinin, “Su-35 savaş uçaklarının İran için teknik olarak kabul edilebilir olduğu ortaya çıktı, bu nedenle Ekim 2020'den ve İran'ın konvansiyonel silah satın alma kısıtlamalarının sona ermesinden sonra, İran onları satın almak için anlaşmayı tamamladı.” dediği yazılıyor.





Basına düşen bu duyuru, modern Rus Su-35S savaş uçaklarının İran silahlı kuvvetlerine satışına yönelik anlaşmanın tamamlandığına dair ilk resmi teyit olma özelliğini taşıyor.





Haberlerde net olarak Rus uçaklarının teslimat tarihini veya miktarı hakkında bilgi verilmiyor.





Daha önce İranlı yetkililer, Rus Su-35S savaş jetlerinin yakında İran'a teslim edilme olasılığından bahsetmişti.





Ayrıca İran, bu uçaklar için yer altı hava üsleri hazırladığı gelen bilgiler arasında.