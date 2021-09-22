Russel Mahkemesi’ne eşdeğer: Turkey Tribunal, Erdoğan Rejimi’ne ‘kral çıplak’ diyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Turkey Tribunal Mahkemesi yargılamalar sonucunda hüküm açıklayacak. Hüküm bağlayıcı olmasa da, uluslararası farkındalık için örnek teşkil edecek.





DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU

Türkiye’de yandaş medya tarafından görülmese de dünyada yankı bulan çalışma hukuk çevrelerince çok önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Türkiye’de insan hakları ihlallerini sergilemek için Cenevre’deki Turkey Tribunal, Russell Mahkemesi ve Irak Dünya Mahkemesi benzeri yargılamaların yapılmasıyla eşdeğer görüldü.





RUSSELL MAHKEMESİ VİETNAM SAVAŞ SUÇLARINI ORTAYA KOYDU

İngiliz filozof Bertrand Russell önderliğinde kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Vietnam’da ABD tarafından işlenen savaş suçlarını araştırdı. Russell Mahkemesi olarak da bilinen mahkeme 1966’da kurularak, oturumlarını 1967 yılında Stokholm ve Kopenhang’da yaptı. 18 ülkeden temsilcilerden oluşan Russell Mahkemesi uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde görmezden gelinen mahkeme Vietnamlıların yanı sıra Amerikalı askerlerin de ifadelerinden yararlandı. Tanıkların beyanlarıyla ortaya konulan savaş suçları oldu.





İSTANBUL’DAKİ IRAK DÜNYA MAHKEMESİ

Russel Mahkemesi, son oturumu İstanbul’da yapılan Irak Dünya Mahkemesi’ne de esin kaynağı oldu. ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinin ardından, savaş karşıtı hareketin tüm dünyada organize ettiği bir girişim oldu.





İŞKENCELER VİCDAN JÜRİSİNE SUNULDU

Irak Mahkemesi savaş ve işgale ilişkin gerçekleri ortaya koydu. İşgalin sessizce unutulmasını engelledi. Iraklılara karşı işlenen hak ihlalleri işkenceler, çekilen acılar somut kanıtlara dayalı bir dinleme, düşünme, değerlendirme ve yargı sürecine sahne oldu. 20 bin Iraklının haksız ve hukuksuz yere hapishanelere atılması mahkemenin raporlarına girdi. Yine seyreltilmiş uranyum kullanıldığı Irak Dünya Mahkemesi’nin raporlarıyla dünyaya duyuruldu.





TURKEY TRİBUNAL ERDOĞAN REJİMİNE ‘KRAL ÇIPLAK’ DİYOR

Russell ve Irak Dünya Mahkemelerinin ardından dünyada üçüncü kez hak ihlallerini araştıran bir mahkeme kuruldu. Cenevre’deki Turkey Tribunal Erdoğan rejiminin vatandaşlarına karşı işlediği suçları ortaya koyuyor. Türkiye’den gelen tanıklar, mahkeme raporları ve iddianameler üzerinden yapılan araştırmalarda insanların kaçırılması, kaybedilmesi, işkence altında ifade alınması dünya kamuoyuna duyuruluyor.





15 Temmuz sonrası demokrasiden uzaklaşan Erdoğan rejiminin devlet güçlerini kullanarak işlediği tüm suçlar raporlaştırılıyor.



