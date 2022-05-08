Samanyolu Haber /Dünya / Rüsselsheim Mosaik Dialog Derneği'nden anneler gününde anlamlı ziyaret /08 Mayıs 2022 13:07

Rüsselsheim Mosaik Dialog Derneği'nden anneler gününde anlamlı ziyaret

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Rüsselsheim Mosaik Dialog Derneği, Anneler Günü münasebetiyle Yaşlılar Evi’nde (Senterra care Residenz Ruesselsheim ) program düzenledi.

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“Neneme gidiyorum, Dedeme gidiyorum “sloganı ile yola çıkılan program kapsamında, Yaşlılar Evi çalışanlarına ve sakinlerine Anneler Günü’ne özel hazırlanmış kartlarla birlikte, gül ve küçük hediyeler verildi.

Program kapsamında Dialog Derneği üyesi ailelerinden bir genç, Yaşlılar Evi sakinlerine kemanı ile mini bir konser verdi. Duygulu anların yaşandığı program bitiminde, Yaşlılar Evinin Sosyal Sorumlusu Frau Yagop, programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretçilere ve bu hediyeleri hazırlayan dernek gönüllülerine teşekkürlerini ifade etti.



Rüsselsheim Mosaik Dialog Derneği 2’nci Başkanı Mustafa Uzun da başta Ukrayna olmak üzere savaşların olmadığı ve insanların kardeşlik içerisinde annelerini, sevdiklerini kucakladığı güzel günler umduklarını belirtti.

Uzun, “Bugün burada bizler kendi annemize, çocuklarımız ninelerine, dedelerine vermek isteyip veremedikleri hediyeleri buradaki büyüklerine takdim ederek bir nebze olsun mutluluk yaşadilar. Bu program kapsamında bizler ve çocuklarımız güzel bir sevgi, şefkat tablosu yaşadık. Buradaki güzelliğin tüm dünyaya yansımasını istiyoruz” dedi.
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