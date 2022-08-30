Rüşvet ağını anlatan iş insanı Sineren'e AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan suç duyurusu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.







Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mine Tozlu Sineren ile görüştüğünü kabul etti.





Taşkesenlioğlu, "İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır" ifadelerini kullanarak Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.





Taşkesenoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:





“İş insanı Mine Tozlu Sineren tarafından sosyal medyada ortaya attığı iddialar nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistematik bir suç isnadı yapılmaktadır.





Yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Seçim çalışmaları nedeniyle Mayıs 2018 tarihinde Erzurum’da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur.





Programım gereği Hınıs ilçesinde olduğundan dolayı görüşemeyeceğimi ifade etmeme rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs’a gelmiştir.





İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim.





O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Mine Tozlu Sineren’in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır.





İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır.





Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren’in iftiraları hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu ifade ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”