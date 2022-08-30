Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet ağını anlatan iş insanı Sineren'e AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan suç duyurusu /30 Ağustos 2022 18:14

Rüşvet ağını anlatan iş insanı Sineren'e AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan suç duyurusu

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Sermayeye Piyasası Kurulu’nun (SPK) eski Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte kendisinden de bahsederek çeşitli iddiaları dile getiren iş insanı Mine Tozlu Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mine Tozlu Sineren ile görüştüğünü kabul etti.

Taşkesenlioğlu, "İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır" ifadelerini kullanarak Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Taşkesenoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle: 

“İş insanı Mine Tozlu Sineren tarafından sosyal medyada ortaya attığı iddialar nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistematik bir suç isnadı yapılmaktadır.

Yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Seçim çalışmaları nedeniyle Mayıs 2018 tarihinde Erzurum’da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur.

Programım gereği Hınıs ilçesinde olduğundan dolayı görüşemeyeceğimi ifade etmeme rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs’a gelmiştir.

İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim.

O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Mine Tozlu Sineren’in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır.

İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır.

Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren’in iftiraları hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu ifade ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rüşvet ağını anlatan iş insanı Sineren'e AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan... Sonraki Haber >>

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:17