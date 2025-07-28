'Rüşvet değil sadakaymış'

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Daştanbek’in, para sayarken “Kayıt mı ediyorsun?” dediği duyuluyor.





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan önceki gün yapılan açıklamada, “Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir” denildi.





Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur” ifadeleri kullanıldı.





Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in, rüşvet aldığına yönelik para sayma görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.Görüntülerde Daştanbek’in rüşvet olarak aldığı iddia edilen dolarları saydığı görülüyor.Daştanbek’in, görüntülerde yüklü miktarda para sayarken “Kayıt mı ediyorsun?” dediği duyuluyordu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün konuyla ilgili soruşturma başlattı.Daştanbek, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak, görüntülerdeki paraların “Mekke’de ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kendisine verilen sadaka ve Ramazan kolisi alımı ” amaçlı olduğunu ileri sürdü. Daştanbek, saydığın paranın 270 bin değil 10 bin dolar olduğunu da ifade etti.Paranın kendisine bir hayırsever tarafından iletildiğini savunan Daştabek, açıklamasında, 10 bin dolarlık paranın kaynağını şöyle açıkladı:“2023 yılında hayırsever bir kişi tarafından Mekke’deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla U. Turizm aracılığıyla gönderilmiştir.”Daştanbek, bu parayı almasının ardından dönemin muhasebe sorumlusunun odaya geldiğini ve parayı hesaba kayıt ettiğini ileri sürerek, tutanağın da Ankara’ya gönderildiğini savundu. Daştanbek, bu paranın Mekke’deki bir firmaya iletildiğini, yardım kolisi dağıtıldığını, bir bölümünün de sadaka olarak verildiğini de ileri sürdü.