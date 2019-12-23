Rüşvet iddiası için ne dedi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin akabinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi.





Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Ben de Mansur Bey ile 'Nedir bu?' diye konuştum. 'Hukukun gereği neyse onu yapın' dedik"





Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, “Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı.





SİNAN AYGÜN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞ





Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün arasında yaşanan ‘Togo Kuleleri' tartışması hakkında konuştu.





Kılıçdaroğlu, "Aygün rüşvet istendi dedi mi?" sorusuna, "O ayrıntılara çok fazla girmek istemiyorum, fakat bir haksızlığa uğradığını ifade etti. Hatta Melih Gökçek zamanında, Büyükşehir'in avukatlığını yapan birisinin mahkeme kararlarını aldığı halde başkanlığa götürüp tebliğ etmemesi, bu arada inşaatın bitmesinin beklemesi gibi bir sürü süreç var." cevabını verdi.





"HUKUK NEYİ İCAP ETTİRİYORSA ONU YAPIN"





Mansur Yavaş'ın yapısı gereği, düşüncesi gereği, haksızlıklara karşı çıkan, ranta karşı çıkan bir isim olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken, yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Biz de kendisine onu söyledik: Yasa, hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın." dedi.





CHP lideri, "İşin özü belli. Büyük rant var, büyük paralar dönüyor. Mansur Bey gerekli açıklamaları yaptı." diye konuştu.





"Rüşvetin görüntüsü var." iddiasına da temas eden Kılıçdaroğlu, "Bir iş hanına girer, çıkarken görüntü olabilir. Bugün bu otele de gelirken de görüntüler vardır." dedi.







"ESAS MESELELER KONUŞULMASIN DİYE KANAL İSTANBUL'U ORTAYA ATTI"





Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi tartışmasının gündemi değiştirmek, ekonominin konuşulmasının önüne geçilmek için başlatıldığını belirtti.





Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Beyefendi (Recep Tayyip Erdoğan) gideceğini gayet iyi biliyor. Sırf ekonomi görüşülmesin, vatandaşın sorunları tartışılmasın diye, Kanal İstanbul'dur tutturmuş gidiyor… Paran var mı kardeşim? Yap bakalım… Nerede bu projenin ÇED raporu? Nerede kamu kuruluşlarının bu konudaki görüşü?"





"BEYEFENDİ GİDİCİ, İKTİDARA GELDİĞİMİZDE KANAL'IN PARASINI ÖDEMEYECEĞİZ"





"Şundan o da emin, ben de eminim. Beyefendi gidici. Gidecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Birileri kalkıp öyle köprü gibi, yol gibi garantileri alıp 'Kanal İstanbul'u yapacağım, buradan garantiler de aldım. İleride de haklarımı ararım, gelen iktidar da bana bir şey yapamaz' demesin. Bugünden herkesi uyarıyorum. Özellikle bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz." dedi.