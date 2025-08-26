‘Rüşvet istemekle’ suçlanan AKP’li Mücahit Birinci ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı





İBB soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Murat Kapki’den rüşvet istemekle suçlanan eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi. Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen Birinci’nin ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için sabah saatlerinde emniyete talimat verilmişti. ‘Şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek olan Birinci’nin polisi beklemeden, kendisinin adliyeye geldiği görüldü.



Adliyede gazetecilerin sorusu üzerine Birinci şunları söyledi: “Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu savunacağım. Biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Ben mesleğimi ifa ettim. Garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin garip kısmı tamamen komplodur. Siyasi bir komplodur. Kendim, geldim. Biz ilk şikayeti duyduğum zaman ben zaten adliyeye geldim. Şu anda polis davetini duyduğum zaman yine adliyeye geldim. Dolayısıyla başsavcılık ne zaman çağırırsa uymaya ilke edinmiş bir insanım. Bu işten aklanarak çıkacağım. Ben mesleği nasıl ifa edeceğimi, kimin vekaletni alacağıma kendim karar veririm.”



Savcılık tarafından ifadesi alınan Avukat Mücahit Birinci karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Birinci, hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.