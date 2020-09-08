Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet operasyonu /08 Eylül 2020 13:50

Rüşvet operasyonu

Ankara'da 19'u memur 47 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Ankara Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli takibe alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 47 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. 
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