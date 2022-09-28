Rüşvet Saray'a uzandı ama, Soylu ve adamları aynı fikirde değil

Her geçen gün yeni bir rüşvet ve yolsuzluk skandalı patlak verirken Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2021 Raporu’na göre, polisin düzenlediği yolsuzluk operasyonları azaldı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Sedat Peker'in açıklamalarıyla Saray'a kadar uzanırken, raporda yer alanlar dikkat çekti.



Raporda yer alan bilgilere göre, “ihaleye fesat karıştırma”, “kamu kurumu dolandırıcılığı”, “zimmet” ve “rüşvet”i kapsayan yolsuzluk suçları nedeniyle 2018’de bin 168 operasyon düzenlendi. Geçen yıl ise 706 operasyon gerçekleştirildi. 2021’de düzenlenen yolsuzluk operasyonlarında 295’i kamu görevlisi olmak üzere toplam bin 379 şüpheli yakalandı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre operasyonların “ihaleye katılımların engellenmesi veya ihaleye katılma yeterliğine sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasının sağlanması, gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasının sağlanması, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ihale sürecindeki işlemlere katılımın engellenmesi” gibi nedenlerle düzenlendiği açıklandı. Ayrıca operasyonların “usulsüz ödeme işlemleriyle zimmet suçunun işlenmesi, ihalelerde usulsüzlük yapılması suretiyle kamu zararına sebep olunması” nedeniyle de düzenlendiği belirtildi.