Rüşvet skandalı sonrası AP'de reform hazırlığı

'e konuşan Metsola, 'milletvekillerinin seyahatlerini ve yasaları gözden geçirdiklerini belirterek, menfaat karşılığı (nakit para almanın sonucu olarak usulsüzce etkilenmiş olabilecek) Brüksel ve ötesinde siyasi fırtınaya yol açan' lobiciliği kast ederek "Her şeyi inceliyoruz" dedi.Metsola, "Onaylanmış ve beyan edilmemiş seyahatleri inceliyoruz. Değişiklikleri ortaya koyma sürecine, zaman çizelgelerine, kararların müzakere edilme şekline bakıyoruz." ifadelerini kullandı.Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralık ayında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Soruşturma, aralık ayı başında Katar ve Kuveyt için vize serbestisini onaylayan bir komite oylamasının yanı sıra çok sayıda Avrupalı milletvekilinin Körfez bölgesine yaptığı bir dizi paralı ziyaret de dahil olmak üzere geçmiş yasama çalışmalarına ışık tutuyor.Metsola, bu adımın olası "etki alanları" konusunda alarm zillerinin daha erken çalmaya başlaması gerektiğini belirtti.AP Başkanı Metsola, "Bizim (daha fazla) bilinçli olmamız gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nun tüm üyelerine ve çalışanlarına söyleyeceğim şey; eğer doğru olmayan bir şey görürlerse, bir şeyler söylenmeli ya da bir şeyler yapılmalı." sözleriyle AP üyelerine ve çalışanlarına çağrıda bulundu.Belçika makamlarının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.Parlamento, yolsuzluk skandalının patlak vermesinden bu yana, lobiciliğin yarattığı şok dalgalarıyla sarsılmaya devam ediyor.Son ifşaatlar, soruşturmanın boyutunu daha da genişletti ve Sosyalist gruptan iki milletvekilinin (Marc Tarabella ve Andrea Cozzolino) yanı sıra Faslı istihbarat ve diplomatik yetkilileri de dahil etti.Hem Katar hem de Fas, kendilerine yöneltilen iddiaları reddediyor.Hakkında herhangi bir suçlama ya da gözaltı kararı bulunmayan bir diğer Sosyalist Milletvekili Maria Arena ise bu hafta Parlamento'nun insan hakları alt komitesi (DROI) başkanlığı görevinden istifa etti.Kaili, Tarabella, Cozzolino ve Arena, herhangi bir suç işlemediklerini belirtiyor ve iddiaları reddediyor.Roberta Metsola, neredeyse her gün ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte, "güveni yeniden tesis etmek" ve "suiistimalleri engellemek" için kendi deyimiyle "hızlı" bir reform süreci başlattı."Özünde, hesap verebilirlik, dürüstlük ve bağımsızlık kavramlarını yeniden ortaya koymalıyız" diyen Metsola, "Çalışmalarımızla gurur duyabiliriz, ancak daha iyisini yapabiliriz." şeklinde konuştu.Avrupa Parlamentosu Başkanı euronews tarafından da görülen ve toplam 14 öneriyi içeren reform paketi taslağını gündeme getiriyor.Söz konusu taslakta eski AP üyeleri (milletvekilleri) için lobici olarak çalışamayacakları bir bekleme süresi, gayri resmi dostluk gruplarının yasaklanması,tüm planlanmış toplantıların zorunlu olarak yayınlanması, Parlamento binalarına erişim için yeni kurallar ve kişisel mali durumlarla ilgili daha ayrıntılı beyanlar yer alıyor.euronews'e planlarından bahseden Metsola, "Olası tüm önlemleri bir araya getirmek istedim, ancak bunlar (tam) kapsamlı değil, dolayısıyla daha da geliştirilebilirler. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda kendime güveniyorum." şeklinde konuştu.