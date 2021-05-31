Rüşvet soruşturması skandalı! Polisler savcının odasını bastı!

F... Borsası olarak bilinen, masum insanları gözaltına alma ya da dosyasıyla şantaj yapma / tehdit etme faaliyetleriyle ilgili gözaltına alınan bir avukat ve İstanbul Emniyeti Mali Şubede görevli bir komiserin tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmesi sonrasında büyük skandalların yaşandığı ileri sürüldü.





Avaz Türk internet sitesindeki habere göre, soruşturma kapsamında bir avukatla birlikte gözaltına alınan Vatan Emniyet Mali Şube’de görevli bir komiser, soruşturma savcısı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Komiserlerine destek olmak için adliyeye gelen Mali Şubede görevli 16 polis, amirleri H.E ile birlikte, savcının odasını basmak istedi.





Haberdeki iddiaya göre bazı polisler ve şube müdürlerin savcı odasına girip “HTS kaydından başka bir delil olmadan bir arkadaşımızı tutukluyorsunuz, siz de Pelikancılar gibi mi oldunuz, bize kumpas kuruyorsunuz” cümlelerini sarf etti, bunun üzerine soruşturma savcısı polisleri odasından kovdu.





‘VATAN EMNİYETTE SLOGAN ATILDI’ İDDİASI





Haberde, haklarında işlem yapılan ve açığa alındığı öğrenilen 16 polisin Vatan Emniyet’e gelmesi sonrasında Mali Şubede görevli çoğunluğu Ulusal Suçları Araştırma Büro Amirliği personelinden oluşan 70’e yakın polisin de Vatan Emniyette, “Pelikan hesap verecek” diye bağırdığı öne sürüldü.





VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SLOGAN YOK





İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise iddialara ilişkin, “adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün görev yeri değiştirildiği” vurgulandı. Aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, “Bazı medya organlarında yer alan ‘personelin topluca slogan attıkları iddiası’ gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.