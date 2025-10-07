Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet suçlamasıyla tutuklu Epözdemir: 'Mahkum olursam hayatıma son vereceğim' /07 Ekim 2025 09:52

Rüşvet suçlamasıyla tutuklu Epözdemir: 'Mahkum olursam hayatıma son vereceğim'

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim" dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "hayatına son vereceğini" öne sürdü.

Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluğu süren Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı ve kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

"HAYATIMA SON VERECEĞİM"
Tutukluluğunu “hukuka aykırı” olarak nitelendiren Epözdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın.

Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle."
