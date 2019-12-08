Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet tarifesi: DSİ'de iş için 80 bin TL /08 Aralık 2019 21:04

Rüşvet tarifesi: DSİ'de iş için 80 bin TL

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kamu kurumlarında liyakat ve adaleti nasıl ayaklar altına aldığını eski bir AKP'li açıkladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbakır’da kamu kurumlarına kadroların binlerce lira karşılığında satıldığını iddia etti.

Kurt, şahsi Twitter hesabında çarpıcı ifadeler kullandı. 

Eski AKP'li Abdurrahman Kurt işe girmek isteyenlerden alınan rüşvet tarifesini açıkladı.
 
Diyarbakır’da kamu kurumlarında eleman alımında Devlet Su İşleri (DSİ) için 80 bin Türk Lirası, havalimanında silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için 22 bin Türk Lirası ödendiğini kaydetti. 
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