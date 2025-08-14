Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet ve kumpas iddiasına tehditli cevap: 'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak!' /14 Ağustos 2025 14:11

Rüşvet ve kumpas iddiasına tehditli cevap: 'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak!'

AKP'li avukat Mücahit Birinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakkında açıkladığı İBB tutuklularına iftira ve rüşvet iddialara yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında yargılanan Murat Kapki'nin AKP'li avukat Mücahit Birinci'den rüşvet ve iftira talebi gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu canlı yayında açıkladı. 

Özel'in açıklaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. 

''HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'' 
AKP'li Birinci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Birinci şunları söyledi: 

''Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim  @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak." 

ÖZEL, CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ
Özgür Özel canlı yayında Birinci'nin paylaşımının gazeteciler tarafından iletilmesi üzerine şu yanıtı verdi:

''Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK’den bir sonuç çıkar mı? Asla bir sonuç çıkmaz. Ama mahallede lağım patlamış, gelip de orayı tamir edemiyorlarsa milletin de görmesi lazım. Bir çözüm olmaz da olmadığını millet görsün. Benim görevim bunu ortaya dökmek."
