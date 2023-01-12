Rüşvetçi hakimle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Anadolu Ajansı’nın (AA) kamuoyuna 'cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarı' sözleriyle duyurduğu, bir TIR'da 1 ton 535 kilo eroin yakalanmasıyla ilgili iddianame hazırlayan eski askeri savcı Melih Yıldırım'ın başından geçenleri anlattı.



Yıldırım'a rüşvet teklif eden AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu’na verilen cezanın gerekçeli kararındaki uyuşturucu baronu Zindaşti detayına dikkati çekti.



Terkoğlu, Zindaşti’nin serbest bırakılması için ödenen 3.5 milyon dolar rüşvetin nasıl verildiğinin de, Savcı Yıldırım’ın iddianamede yer alan şu ifadesiyle ortaya çıktığını söyledi:



"Bu tutuklama olayının ardından yaklaşık bir hafta sonra aynı adliyede görev yapan cumhuriyet savcısı Faruk Sarıoğlu beni telefonla arayıp odasına çay içmeye davet etti. (...) Faruk Sarıoğlu odasında oturduğumuz sırada bana, Mehmet Zeki Fidan isimli şüphelinin avukatlarının ben ifade almadan önce kendisine eski görev yeri olan İstanbul’da çalışan bir savcının selamı ile geldiklerini ve olayı kısaca anlatıp ‘bu işler İstanbul, Ankara gibi yerlerde olsa kolayca hallederdik ancak Erzurum’da olduğu için sıkıntı yaşıyoruz’ dediklerini, ayrıca ‘İranlı uyuşturucu sanığı Zindaşti denilen şahsı hapisten kendilerinin çıkardığını ve tahliyesi karşılığında sulh ceza hakimine 3.5 milyon dolar verdiklerini, bu parayı verdiklerinde arkalarında iz bırakmadıklarını, hakime bir adet 10 TL’lik banknot teslim ettiklerini, bu banknotun üzerindeki seri numarasının bir şifre olduğunu, hakimin bu banknotu Kapalı Çarşıda bir kuyumcuya teslim ederek üzerindeki şifre karşılığında bahse konu miktarı aldığını’ anlattıklarını bana söyledi."



Terkoğlu, mahkeme kararındaki "Sanıklardan Oktay’ın sohbet esnasında İstanbul’da uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla ilgili baktıkları soruşturma ve davalarda başarılı olduklarına, milletvekilleri, bakanlar ve devlet bürokratlarından birçok tanıkları olduğuna ve bunlar aracılığıyla devlet bürokrasisinde birçok işi halledebileceklerine, kamuoyu tarafından da bilinen birçok soruşturma ve davayı müvekkilleri lehine sonuçlandırdıklarına dair anlatımlarda bulunduğu" sözlerine dikkati çekerek şu görüşü ifade etti:



"Savcı Sarıoğlu’nun AKP milletvekili Emine Zeybek’le evlenmesi ne ifade eder bilmem... Ancak gerekçeli karardaki satırlar sayesinde, ‘Torbacıların bacağını kırın’ diyen siyasetin, baronları nasıl kurtardığını da öğrenmiş olduk."