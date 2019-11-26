Rüşvetçi savcının WhatsApp mesajı...

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik soruşturmalarda rüşvet aldığı iddiası ile hakkında dava açılan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak'ın aralarında siyasetçi, işadamı ve ünlülerin de bulunduğu 200’den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve tutuklu Mine Mumcu ile WhatsApp mesajları ortaya çıktı.







Cumhuriyet'in haberine göre Savcı Karabacak cep telefonundan Mumcu’nun bir dosyasını kapattırdığını ima eden bir mesaj yolladı.





SAVCI KARABACAK: HANIMIN KREDİ KARTI ÖDEMESİ VAR, HALLEDER MİSİN?





Karabacak aynı mesajda Mumcu'dan para istedi: “İşleri güçleri bıraktım, sadece senin işlerini takip ediyorum. Hanımın kredi kartı ödemesi var. Bana 10 bin lazım, halleder misin?” diye yazdığı ileri sürüldü.





Para trafiğine eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu Burak Görmez’in de ismi karıştı. Görmez’in avukatı, “Burak Bey, Karabacak’ı tanımaz.” dedi.





MAĞDURLAR ÜZERİNDEN SAADET ZİNCİRİ KURDULAR





İstanbul Adliyesi’nde bazı Hizmet Hareketi mensupları hakkında para karşılığı "takipsizlik" verildiği, bazılarının da tahliye edildiğinin ortaya çıkması üzerine açığa alınan Savcı Lütfi Karabacak’ın görev alanında olmayan soruşturmalara dahil olduğu ve edindiği bilgileri paylaşarak maddi menfaat temin ettiği belirtiliyor.





Kamuoyunda “Mine Maria” diye tanınan ve “Saadet Zinciri”, “Titan Zinciri” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandığı iddia edilen Mine Özkan ile Karabacak arasındaki WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.





Söz konusu yazışmalarda Lütfi Karabacak’ın, Mumcu’ya “O zaten ‘tamam’ dedi. Bekliyorum, perşembe tekrar uğrayacağım. Valla işlerimi bıraktım. Sadece senin işleri takip ediyorum.” dediği, Mumcu’nun ise "Bebemsin." şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.



EKSİK KALAN TUTAR MEHMET GÖRMEZ'İN OĞLU BURAK GÖRMEZ’DEN



Yazışmalarda Karabacak, “Kuzum daha önce beklemiştim. Hanımın kredi kartı ödemesi var. Bana acil 10 bin lazım. Halleder misin?” diye yazarak hesap kartının görüntüsünü Mumcu’ya atıyor.





Bunun üzerine Mumcu, savcının hesabına 6 bin 700 TL gönderiyor. Ödeme için teşekkür eden Karabacak, “3 bin TL daha var ama.” diyerek eksik kalan parayı istiyor.





Geri kalan tutarı ise savcının hesabına eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu Burak Görmez yatırıyor.





Konuşmalarda, “O zaten ‘tamam’ dedi.” mesajında ismi geçen kişinin Anadolu Adliyesi’nde görevli savcı O.A. olduğu belirtildi. O.A’nın, Mine Mumcu tarafından dolandırıldığını öne süren Ali Sait Çolak’ın yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı veren isim olduğu öğrenildi.





Ayrıca Mumcu’nun suç ortağı olduğu iddia edilen Aykut Sağlam’ın “her şeyi itiraf ettiği bir video” da iddianameye girdi.





"ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE LÜTFİ SAVCIYA 200 BİN GÖNDERDİM"





Videoda Sağlam, “Bugüne kadar benim hesabımdan Mine’nin hesabına 5-10 milyon TL para geçti. 3 milyona yakın parayı ise polis ve savcılara gönderdim. Çağlayan Adliyesi’ndeki Lütfi savcıya 200 bin gönderdim. Farklı farklı dosyalar için.” ifadelerini kullandı.





Soruşturma kapsamında Karabacak hakkında, 7 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapsi talebiyle iddianame düzenlenmişti.







Karabacak’ın Mine Özkan’dan 75 bin TL maddi destek sağladığı ileri sürülmüş, Karabacak ise paranın çocuklarının eğitim bursu olarak aldığını belirtmişti.